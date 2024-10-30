اليوم.. «الداخلية» تبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2025 (اعرف طرق التقديم والشروط) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - حج القرعة 2025.. تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، فى تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ / 2025 م، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2024، لكل الراغبين في أداء مناسك الحج 2025، وزيارة بيت الله الحرام.

طرق التقديم على حج القرعة 2025

يمكن التقديم على حج القرعة 2025 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للشؤون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية.

كما يتيح التقديم على قرعة الحج 2025 من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوي الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقديم على حج القرعة 2025 من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 - 02، وهى مخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم، والحصول على البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

شروط تقديم طلبات حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

وتجري قرعة علنية لكافة المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

سعر حج القرعة 2025

ومن جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة، أن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.