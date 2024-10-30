أجواء باردة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:23 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، لافتة إلى برودة الأجواء في البلاد.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 202

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 18 العاصمة الإدارية 27 17 6 أكتوبر 27 16 بنها 26 17 دمنهور 25 18 وادي النطرون 27 18 كفر الشيخ 25 16 المنصورة 27 17 الزقازيق 27 18 شبين الكوم 26 17 طنطا 25 17 دمياط 26 21 بورسعيد 26 22 الإسماعيلية 28 16 السويس 28 17 العريش 25 17 رفح 25 15 رأس سدر 27 17 نخل 27 10 كاترين 24 08 الطور 28 17 طابا 25 16 شرم الشيخ 32 24 الإسكندرية 26 19 العلمين 26 19 مطروح 24 20 السلوم 25 18 سيوة 26 15 رأس غارب 32 22 الغردقة 32 21 سفاجا 32 21 مرسى علم 31 22 شلاتين 31 21 حلايب 30 21 أبو رماد 30 21 رأس حدربة 30 21 الفيوم 27 16 بني سويف 27 16 المنيا 27 15 أسيوط 28 14 سوهاج 29 15 قنا 30 15 الأقصر 31 16 أسوان 32 17 الوادي الجديد 28 16 أبو سمبل 32 17