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أجواء باردة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أجواء باردة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أجواء باردة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:23 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، لافتة إلى برودة الأجواء في البلاد.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الشبورة المائية

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 202

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 26 18
العاصمة الإدارية 27 17
6 أكتوبر 27 16
بنها 26 17
دمنهور 25 18
وادي النطرون 27 18
كفر الشيخ 25 16
المنصورة 27 17
الزقازيق 27 18
شبين الكوم 26 17
طنطا 25 17
دمياط 26 21
بورسعيد 26 22
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 25 17
رفح 25 15
رأس سدر 27 17
نخل 27 10
كاترين 24 08
الطور 28 17
طابا 25 16
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 26 19
العلمين 26 19
مطروح 24 20
السلوم 25 18
سيوة 26 15
رأس غارب 32 22
الغردقة 32 21
سفاجا 32 21
مرسى علم 31 22
شلاتين 31 21
حلايب 30 21
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 27 16
بني سويف 27 16
المنيا 27 15
أسيوط 28 14
سوهاج 29 15
قنا 30 15
الأقصر 31 16
أسوان 32 17
الوادي الجديد 28 16
أبو سمبل 32 17

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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