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اليوم، انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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اليوم، انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:52 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الأربعاء الموافق 2024/10/30م المجلس الحديثي الخامس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

 

الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة.

ويحاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم:‏ أ.د. محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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