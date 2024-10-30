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الدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30-10-2024 - أخبار كلمتك

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الدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30-10-2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:34 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 30-10-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30-10-2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.53 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.16 جنيه للشراء و 63.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.09 جنيه للشراء و 56.26 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.70 جنيه للشراء و 31.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.51 جنيه للشراء و 159.06 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء و 13.28 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.81 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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