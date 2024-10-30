المستندات المطلوبة لتوثيق عقد بيع دراجة نارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:12 صباحاً - تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عددًا من الخدمات للمواطنين من خلال مكاتب الشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية، وكذلك الموقع الرسمي للمصلحة، ومن بين تلك الخدمات، خدمة توثيق عقد بيع الدراجة النارية.

المستندات المطلوبة

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري عن شروط توثيق من توثيق عقد بيع الدراجة النارية، وهي:

- أن يكون المواطن طالب الخدمة لا يقل عن 21 عامًا.

- يجب أن تكون رخصة الدراجة النارية سارية.

- يجب أن تكون الدراجة ملكًا لمواطن واحد وليست مشتركة بين أكثر من شخص.

- التوكيلات وعقود البيع متاحة للمركبات الملاكي فقط والتي تحتوي على لوحات جديدة (أرقام، حروف).

- لا يمكن عمل توكيل أو عقد بيع الدراجة لأكثر من طرف من خلال بوابة مصر الرقمية.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

- يجب إدخال الرقم القومي للطرف الثاني.

- أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للمحرر مالك الدراجة.

- بيانات المركبة واردة من المرور إلكترونيًا،في حالة وجود أي اختلاف إن وجد عن الواقع يجب التوجه لوحدة المرور لتعديل البيانات.

- احتفظ برقم الطلب المقدم من خلال البوابة والتوجه إلى مكتب أو فرع التوثيق الذي يتم اختياره في اليوم والموعد المحدد لتقديم الخدمة.

افتتاح فروع توثيق جديدة

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا على المواطنين وتلبية احتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وافتتح، أمس الثلاثاء، كلٌ من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وقد تفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تم عرض مادة فيلمية لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلي حصول المواطنين علي الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

و قد التقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه بسرعة حلها.

و الجدير بالذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022.

ويأتي افتتاح ذلك المقر استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية