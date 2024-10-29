مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير العمل يلتقي السفير علاء حجازي قبل استلام مهامه كمندوب دائم لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يلتقي السفير علاء حجازي قبل استلام مهامه كمندوب دائم لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي السفير علاء حجازي قبل استلام مهامه كمندوب دائم لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية،السفير علاء حجازي،الذي يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

في بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد،بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب،وتمنى له التوفيق والنجاح، وأكد  أهمية دور بعثة مصر  في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض  ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية،وتنظيم لقاء مطلع العام المقبل بين "الوزير " وقيادات المنظمة في جنيف لتفعيل التعاون،والتأكيد على  التزام مصر بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص ملف العمل،والاستمرار في  التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المشتركة.

0fde94460d.jpg
0104598cc9.jpg
62939155ab.jpg

وخلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني،وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،بمستوى مهاري ومعايير دولية، وأكد  أهمية التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل الخارجي، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة،مع التأكيد على أهمية اعتماد الشهادات المصرية من مراكز تدريب مهني معتمدة بالدول الأوروبية.

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل من خلال "الحوار الاجتماعي " بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، ليراعي التوزان،و معايير العمل الدولية،ويشجع على الاستثمار،ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال..شارك في اللقاء د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق