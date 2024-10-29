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مدير صحة الجيزة تتفقد سير العمل بوحدة المنصورية (صور) - أخبار كلمتك

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مدير صحة الجيزة تتفقد سير العمل بوحدة المنصورية (صور) - أخبار كلمتك

مدير صحة الجيزة تتفقد سير العمل بوحدة المنصورية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً -  قامت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بجولة تفقدية لوحدة طب أسرة المنصورية بالإدارة الصحية بالقناطر غرب، إحدى وحدات التطوير بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمديرية.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة رشدي جميع أقسام الوحدة، بدءًا من أعمال المبادرات الرئاسية والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لكل مبادرة، وصولًا إلى قسم العلاج الطبيعي ومعمل الدم والمتوطنة وغرفة المشورة الأسرية وعيادة الأسنان والصيدلية وغرفة الملفات وغرفة مكافحة العدوى وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ومكتب فحص ما قبل الزواج.

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وأكدت الدكتورة رشدي أهمية تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الخدمات المقدمة. كما وجهت بتصويب أي مخالفات تم رصدها خلال الجولة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل كامل.

وأشادت الدكتورة رشدي بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالوحدة، مؤكدة على أهمية استمرار هذا التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رضا المواطنين.

رافق الدكتورة رشدي خلال الجولة الدكتور محمد عبد المجيد جويدة مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية، وعضو من فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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