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رابط الاستعلام عن نتيجة 3 مسابقات بوزارة النقل - أخبار كلمتك

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رابط الاستعلام عن نتيجة 3 مسابقات بوزارة النقل - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة 3 مسابقات بوزارة النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - نتيجة المقابلة الشفوية.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في 3 مسابقات لشغل وظائف في 3 هيئات عامة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسابقات شغل الوظائف الحكومية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الهيئات المتاح فيها الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية

- الهيئة العامة للنقل النهري.

- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- الهيئة القومية للأنفاق.

بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رابط الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية

وأتاح جهاز التنظيم والإدارة رابط للاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

التظلم على نتيجة المقابلة الشفوية

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التظلم من النتيجة بدءًا من الغد الموافق 30 أكتوبر ولمدة أسبوعين على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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