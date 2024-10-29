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خلال ساعات، تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة / سوهاج - أخبار كلمتك

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خلال ساعات، تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة / سوهاج - أخبار كلمتك

خلال ساعات، تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة / سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديدية تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي، بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج  والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 سوهاج  / القاهرة  على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة  ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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