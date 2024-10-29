شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة - أخبار كلمتك

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة - أخبار كلمتك

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

رفع السرية، نص تسجيل نادر لـ إسحق رابين يتحدث فيه عن حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

رفع السرية، نص تسجيل نادر لـ إسحق رابين يتحدث فيه عن حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير العمل يستقبل عضوين من لجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يستقبل عضوين من لجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل عضوين من لجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية، النائب العمدة مبارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائبة د.أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، وعددٍ من قيادات حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم..

أكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التواصل مع شركاء العمل والتنمية، واحترام كافة وجهات النظر بشأن ملفات العمل،موضحًا أن "الحوار الاجتماعي" الذي شهده مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، خير دليل على ذلك،مشيرًا إلى انه لا احد يختلف على وجود بيئة عمل لائقة تُشجع على الاستثمار، وتوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعمال..

من جانبهم أشاد النواب، و"قيادات الحزب" بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني،وتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينها العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق