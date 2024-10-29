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هيئة السكك الحديدية تنظم ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات - أخبار كلمتك

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هيئة السكك الحديدية تنظم ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات - أخبار كلمتك

هيئة السكك الحديدية تنظم ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - نظمت المنطقة الوسطى بهيئة السكة الحديد بأسيوط، ندوة توعية للعاملين عن مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة.

مخاطر المخدرات في ندوة للسكك الحديدية 

جاء ذلك فى إطار الإهتمام بالعنصر البشرى بهيئة السكة الحديد باعتباره أحد أهم عوامل نـجاح المنظومة عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ ندوة لتوعية العاملين بالمخاطر القانونية والصحية للمواد المخدرة وتأثيرها على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وذلك بالمنطقة الوسطى بأسيوط.

تم عقد الندوة بأسيوط بالتنسيق مع"المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية " حول التوعية القانونية والصحية لمتعاطى المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين وإجراءات التحليل والضمانات التى نص عليها القانون.

وخلال الندوة تم التشديد على أن خلو الموظف من التعاطي شرطًا لشغل الوظيفة والاستمرار فيها، طبقا لقانون مكافحة المخدرات وذلك بحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، وبالإضافة إلى فريق عمل من الموظفين والعاملين بالهيئة.

وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للإنسان والحالة النفسية للمتعاطي، وعدم تعاطى اى مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية التى تؤدى إلى إيجابية التحليل عند تعرضه لأحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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