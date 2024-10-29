وزير التعليم: عجز المعلمين 660 ألف معلم.. ونجحنا في حل المشكلة بنسبة 90% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إنه مازال لدينا جزءا من عجز المعلمين، نحاول التعامل معه بطرق مختلفة، ونجحنا في حل مشكلة العجز بنسبة 90% بالمدارس الحكومية، حيث كان عجز المعلمين قد أصبح 655 ألف معلم، ولكن مع زيادة الفصول زاد العجز إلى 660 ألف، وتم مواجهته بجملة من الحلول الفنية إضافة لتعيينات المعلمين ومعلمى الحصة وزيادة نصاب بعض المعلمين المعينين، وهكذا، .

وأضاف أنه لا توجد مدرسة حكومية حاليا بدون معلمين على الأقل في المواد الأساسية، ونسبة الحضور في المدارس للطلاب تخطت 85% وتحديدا في صفوف النقل بعد تطبيق أعمال السنة، ولا يوجد نظام تعليمي في العالم بدون أعمال سنة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.

وأوضح، أنه تم زيادة يوم دراسي في المدارس الثانوي بإلغاء اليوم الرياضي لدراسة 100 حصة سنويًا للمواد الأساسية.

وكشف أنه بهذه الطرق، تم استحداث 98 ألف فصل على مستوى الجمهورية، وكان لدينا عجز 460 ألف معلم، أصبحنا محتاجين لكل فصل 2 معلم، فزاد العجز الـ 660 ألف معلم، كما تم زيادة عدد حصص الأسبوع من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، لزيادة حصص المواد الدراسية.