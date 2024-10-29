مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - نجح مطار برج العرب الدولي في إجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الادارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة‎ SGS ‎ المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎.‎



المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في إدارة المطارات المصرية ومواكبتها لأحدث نظم الإدارة.

وهنأ المهندس ايمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بمطار برج العرب الدولي للحصول علي تلك الشهادة التي تختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018. وهو ما يعكس الجهود المبذولة من جانب إدارة المطار وجهود العاملين للإلتزام بكافة المواصفات العالمية الموصي بها لتقديم تجربة سفر مميزة للراكب.

التطوير والتحسين المستمر في مختلف المطارات المصرية

وفي هذا السياق أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار برج العرب الدولي برئاسة الملاح احمد شرف وجهود المهندس ياسر إبراهيم رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات يأتي في ضوء اهتمام الشركة على مواصلة التطوير والتحسين المستمر في مختلف المطارات المصرية، من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية مع الإلتزام بتحقيق التوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

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