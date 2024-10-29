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مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل - أخبار كلمتك

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مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل - أخبار كلمتك

مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - نجح مطار برج العرب الدولي في اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام

وهنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بمطار برج العرب الدولي للحصول على تلك الشهادة التي تختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018. وهو ما يعكس الجهود المبذولة من جانب إدارة المطار وجهود العاملين للإلتزام بكافة المواصفات العالمية الموصي بها لتقديم تجربة سفر مميزة للراكب.

مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام
مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام
مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام
مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام
مطار برج العرب الدولي يجتاز مراجعة SGS لتطبيق نظام

وفي هذا السياق أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار برج العرب الدولي برئاسة الملاح احمد شرف وجهود المهندس ياسر إبراهيم رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات يأتي في ضوء اهتمام الشركة على مواصلة التطوير والتحسين المستمر في مختلف المطارات المصرية، من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية مع الالتزام بتحقيق التوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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