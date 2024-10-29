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جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2024 في 9 مدن جديدة - أخبار كلمتك

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جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2024 في 9 مدن جديدة - أخبار كلمتك

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2024 في 9 مدن جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - شقق مشروع سكن مصر 2024.. مع بدء وزارة الإسكان فتح باب الحجز على شقق مشروع سكن مصر، ضمن الطرح 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، للمواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم، ارتفعت معدلات البحث عن خطوات حجز الشقق، والشروط المطلوبة للحصول عليها.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ حجز شقق سكن مصر، من حيث موعد الحجز، وخطوات التسجيل.

شقق سكن مصر 2024

مواعيد حجز شقق سكن مصر 2024

وبدأ حجز شقق سكن مصر 2024 الأحد الماضي 27 أكتوبر الماضي، على أن يستمر التقديم حتى 26 ديسمبر 2024، وذلك من خلال موقع «مسكن - محور الوحدات».

أماكن شقق سكن مصر 2024

وطرحت وزارة الإسكان شقق سكن مصر 2024 في 9 مدن جديدة وهم: «القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشروق - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - مدينة ناصر «غرب أسيوط» - دمياط الجديدة».

مشروع شقق سكن مصر 2024
مشروع شقق سكن مصر 2024

كيفية التسجيل على شقق سكن مصر 2024

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الوحدات» من خلال الضغط هنــــــــــا.

- إدخال البيانات الأساسية «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة «لذوي الهمم».

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة «لذوي الهمم».

- يضغط المتقدم على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور «أرضى - متكرر - أخير».

- سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية «ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان».

- بعد ذلك يتم إرفاق مستند السداد على الموقع.

مشروع شقق سكن مصر 2024
مشروع شقق سكن مصر 2024

أعداد ومساحات شقق سكن مصر في أماكن الطرح

- 700 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 133م2.

- 435 حدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2.

- 300 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 115م2.

- 35 وحدة سكنية بمدينة الشروق، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 130م2.

- 34 وحدة ضمن مشروع شقق سكن مصر، بمدينة المنيا الجديدة، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 115م2.

- 246 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2.

- 310 وحدات ضمن مشروع شقق سكن مصر، بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 130م2.

- 160 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، على مساحات تتراوح من 106م2 إلى 130م2.

- 600 وحدة بمدينة العلمين الجديدة، على مساحات تتراوح من 110م2 إلى 133م2.

مشروع شقق سكن مصر
مشروع شقق سكن مصر

كيفية تحميل كراسة شروط شقق سكن مصر 2024

- الدخول على موقع مسكن من خلال الضغط على الرابط هنـــــــا.

- اختيا أيقونة «حجز الوحدات».

- - الضغط على «كراسة الشروط».

- اختيار تحميل كراسة الشروط الخاصة بمشروع سكن مصر، ويمكن الوصول لها مباشرة بالضغط هنــــــــــــا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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