الصحة تعلن نجاح 5 تدخلات طبية بقسطرة الانسداد الكلي المزمن للشرايين القلبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:12 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح 5 عمليات من أصعب وأدق التدخلات الطبية للقساطر القلبية، حيث تم تنفيذ تلك العمليات في مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع لمستشفيات المؤسسة العلاجية، باستخدام تقنية قسطرة CTO.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

علاج الضيق المزمن للشرايين التاجية

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه العمليات تمت بمشاركة الخبير اليوناني العالمي جورج سيانوس، الذي يُعد من أبرز المتخصصين في علاج الضيق المزمن للشرايين التاجية عبر قسطرة CTO، وهي واحدة من أصعب التدخلات لعلاج الشرايين التاجية كبديل للجراحة.

وبمشاركة نخبة من كبار الخبراء المعتمدين في تخصص الأمراض القلبية، برئاسة الدكتور محمد صبري رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد السواح مدير وحدة القسطرة، إلى جانب الفريق الطبي المتميز تحت إشراف الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفى مبرة مصر القديمة.

وأكد «عبد الغفار» أن المستشفى قدم خدماته لأكثر من 4600 مريض قسطرة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى علاج أكثر من 200 حالة من حالات الضيق المزمن بالشرايين التاجية، كما أجرى المستشفى عمليات تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (التافي) لـ 31 مريضًا منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.

تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى أهمية التطوير المستمر لمستشفيات المؤسسة العلاجية من أجل تقديم أعلى المعايير العالمية في الخدمات الطبية. وأكد على ضرورة تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري على أحدث التقنيات والبروتوكولات الحديثة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار.

يذكر أن المستشفى يضم أيضًا أحدث وحدة متخصصة لكهربة القلب، تقدم خدمات الكي العادي وثلاثي الأبعاد والكي بالتبريد، مما يجعله أول مستشفى حكومي يوفر جميع خدمات كهربة القلب بأحدث التقنيات وبنسب نجاح عالمية.

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