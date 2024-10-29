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تعتمد على 6 محاور، خطة وزارة الطيران لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالمطارات - أخبار كلمتك

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تعتمد على 6 محاور، خطة وزارة الطيران لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالمطارات - أخبار كلمتك

تعتمد على 6 محاور، خطة وزارة الطيران لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالمطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع مديرى المطارات المصرية بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

 

خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب

إدارة وتطبيق كافة معايير السلامة والتشغيل لضمان تحقيق أعلى جودة فى الخدمات المقدم

الاستعداد المُسبق بوضع خطة استباقية لكافة الطوارئ والأحداث الوارد ظهورها خلال فترات كثافة التشغيل، موجهًا بضرورة التوعية والتدريب المستمر للمُنسقين بالمطارات لضمان مرونة الحركة داخل صالات السفر والوصول من خلال إرشاد وتوجيه المسافرين وقيامهم بتسهيل إجراءات سفرهم

 

إرضاء الراكب وتلبية احتياجاته وخدمته

 

التقييم المستمر للمطارات بما يعظم من إمكانيات وقدرات الأداء ويدعم سبُل تطويره بشكل دائم وفعال.

إيجاد حلول جديدة ورؤية مبتكرة وطرح أفكار خارج الصندوق، لتحقيق  عوائد مالية واستثمارية مرجوة للمطارات المصرية.

 

عقد اجتماعات دورية بين مديري المطارات لمتابعة الأداء أولًا بأول، مع ضرورة تحويل الملاحظات التي يتم رصدها إلى قرارات يجب استغلالها بالشكل الأمثل بما يصب في صالح العملاء فى المقام الأول.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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