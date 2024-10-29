شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة - أخبار كلمتك

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة - أخبار كلمتك

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

رفع السرية، نص تسجيل نادر لـ إسحق رابين يتحدث فيه عن حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

رفع السرية، نص تسجيل نادر لـ إسحق رابين يتحدث فيه عن حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مدير الصحة بالجيزة تتفقد المركز المتميز للأم والطفل ببهرمس (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدير الصحة بالجيزة تتفقد المركز المتميز للأم والطفل ببهرمس (صور) - أخبار كلمتك

مدير الصحة بالجيزة تتفقد المركز المتميز للأم والطفل ببهرمس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - قامت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، يرافقها الدكتور أيمن عباس وكيل المديرية للشئون العلاجية، بزيارة تفقدية للمركز المتميز للأم والطفل ببهرمس.

وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سير العمل بكفاءة في المركز وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والأطفال. كما شملت الزيارة تقييم أداء فريق العمل الطبي والإداري، والوقوف على احتياجات المركز وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات المقدمة.

e1b420173a.jpg
a651eaaa17.jpg
4962d8c75f.jpg
16b910e1db.jpg
5e0ee0890e.jpg
7e263b79c4.jpg

وتم تفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى، كما تم عقد اجتماع مع فريق العمل الطبي والإداري بالمركز لمناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل.
 

وقامت رشدي أيضا بمراجعة الخدمات التي يقدمها المركز خلال الفترة السابقة والتأكد من مطابقتها للخطة التنفيذية الموضوعة للمراكز المتميزة.
 وأوضحت أن مديرية الصحة بالجيزة تسعى من خلال هذه الزيارات الدورية إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تقييم الأداء وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات، وضمان جودة الرعاية والتأكد من تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، والتواصل مع فريق العمل والاستماع إلى مقترحاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت الدكتورة أمل رشدي أهمية دور المراكز المتميزة في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المراكز تلعب دورًا حيويًا في تحسين الصحة العامة للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق