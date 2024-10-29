رئيس الوزراء: نتطلع لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالكويت، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره الشديد للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمين بين مسئولي البلدين على مختلف المستويات، من أجل دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وخلال اللقاء، طلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته لرئيس الوزراء الكويتي، مُعربًا عن تطلعه لعقد لقاء معه في أقرب فرصة ممكنة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لاسيما «صندوق النقد الدولي»، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر، مُشيدًا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة المصرية.

بدورها، أكدت نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، عُمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، مُؤكدة استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقاتها مع مصر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل حرص دولة الكويت على دعم الاستثمارات الخارجية لها خاصة في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية لجميع الجهود والتطورات الإيجابية التي يقوم بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم والاستقرار لدولة الكويت الشقيقة.