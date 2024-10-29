توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:41 مساءً - قال الإعلامي توفيق عكاشة: "إسرائيل سوف تسقط، وهيئة الأمم المتحدة ستفقد دورها، ومصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة".

وكتب عكاشة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورًا جاء فيه، "إلى ما ورد في سورة سيدنا يوسف، حيث طلب النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام من ملك مصر أن يجعله مسئولًا عن "خزائن الأرض"، معتبرًا أن مصر تحمل هذا الدور منذ القدم".

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وختم عكاشة منشوره بعبارة "سبحان الله الملك القدوس الرب السلام، وسلامًا على المؤمنين ولهم 5 مليار سلام"، ليعبر عن يقينه بأهمية مصر وقدرها التاريخي.

تغريدة الإعلامي توفيق عكاشة علي موقع إكس

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