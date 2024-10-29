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توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة - أخبار كلمتك

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توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة - أخبار كلمتك

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:41 مساءً - قال الإعلامي توفيق عكاشة: "إسرائيل سوف تسقط، وهيئة الأمم المتحدة ستفقد دورها، ومصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة". 

وكتب عكاشة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورًا جاء فيه، "إلى ما ورد في سورة سيدنا يوسف، حيث طلب النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام من ملك مصر أن يجعله مسئولًا عن "خزائن الأرض"، معتبرًا أن مصر تحمل هذا الدور منذ القدم". 

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أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

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اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

وختم عكاشة منشوره بعبارة "سبحان الله الملك القدوس الرب السلام، وسلامًا على المؤمنين ولهم 5 مليار سلام"، ليعبر عن يقينه بأهمية مصر وقدرها التاريخي.

تغريدة الاعلامي توفيق عكاشة علي موقع اكس 
تغريدة الإعلامي توفيق عكاشة علي موقع إكس 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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