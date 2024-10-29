لمحبي الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وحتى يوم الإثنين المقبل 4 نوفمبر 2024.

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حالة الطقس غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 20 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 31 17

حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

وبينت الأرصاد، حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 20 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 29 17

عدم استقرار في الأحوال الجوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر 2024، سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وذكرت هيئة الأرصاد بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 18 السواحل الشمالية 24 19 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 29 17

درجات الحرارة يوم السبت 2 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 22 18 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 23 18 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 28 17

حالة الطقس يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

وأوضحت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الإثنين، قائلة إن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 29 17