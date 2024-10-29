لمحبي الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وحتى يوم الإثنين المقبل 4 نوفمبر 2024.
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حالة الطقس غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|20
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|31
|17
حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
وبينت الأرصاد، حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
درجات الحرارة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|20
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|29
|17
عدم استقرار في الأحوال الجوية
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر 2024، سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.
حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وذكرت هيئة الأرصاد بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|18
|السواحل الشمالية
|24
|19
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|29
|17
درجات الحرارة يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|18
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
درجات الحرارة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|23
|18
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|28
|17
حالة الطقس يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024
وأوضحت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الإثنين، قائلة إن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
درجات الحرارة يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|29
|17
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