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محافظ القاهرة يتفقد منطقتي البساتين والمعراج لمتابعة مستوى الخدمات بهما - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد منطقتي البساتين والمعراج لمتابعة مستوى الخدمات بهما - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد منطقتي البساتين والمعراج لمتابعة مستوى الخدمات بهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية من بينها حي البساتين ومنطقة المعراج لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الجارية بهما.

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وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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