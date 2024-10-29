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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:18 مساءً -  يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.


وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 


ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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