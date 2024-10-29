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«ارتدوا الملابس الثقيلة».. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال طقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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«ارتدوا الملابس الثقيلة».. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال طقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الثقيلة».. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال طقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - طقس الأيام القادمة.. كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأيام القادمة، لافتة إلى ان البلاد ستشهد حالة جوية غير مستقرة.

طقس الأيام القادمة

وتوقعت غانم، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، عدم استقرار حالة الطقس في الأيام القادمة، بداية من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

حالة الطقس

وأرجعت سبب انقلاب حالة الطقس، إلى تأثر البلاد بوجود منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يعملان على حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد، وانخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة.

الطقس في الأيام المقبلة

كما توقعت سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويمكن أن تكون هي المحافظات الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، وذلك اعتبارًا من الجمعة القادمة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد أو الاثنين.

أمطار رعدية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن كمية الأمطار تختلف من محافظة لأخرى، وكلما تقدمنا للمحافظات الداخلية تقل كميات الأمطار، ولكن تبقى فرص سقوط الأمطار تمتد لبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد.

الطقس في مصر

وقدمت منار غانم، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة حالة الطقس المتقلبة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية، وتكون ثقيلة نوعًا ما عن الملابس الصيفية في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، خاصة للطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس تجنبا لنزلات البرد مع الحالة الجوية المرتقبة.

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس المتقلب

واستكملت النصائح بالقيادة بهدوء تام أثناء فترات الصباح الباكر بسبب وجود الشبورة المائية، وقد تؤدي الأمطار لإنخفاض رؤية افقية أو تؤدي إلى انزلاق العجلات على الطريق.

سقوط أمطار

ومع سقوط الأمطار، يحب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء، وأضافت بأهيمة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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