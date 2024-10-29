الأكاديمية العربية تكرم مصطفى بكري خلال المؤتمر الأول للإبداع الإعلامي للشباب العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع.

وجاء التكريم على هامش عقد المؤتمر الأول للإبداع الإعلامي للشباب العربي، بحضور نخبة من قيادات وشباب الإعلاميين في الوطن العربي.

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