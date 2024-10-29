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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الجمهورية الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الجمهورية الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الجمهورية الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة الجمهورية الابتدائية التابعة لإدارة فوه التعليمية، للاطمئنان على متابعة سير العملية التعليمية،

وخلال زيارته للمدرسة، تابع الدكتور علاء جودة على متابعة امتحانات شهر أكتوبر للطلاب، وكذلك انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية.

وحرص مدير تعليم كفر الشيخ، على التأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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