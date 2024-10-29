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وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات - أخبار كلمتك

وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، بالإضافة إلى متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق في مختلف المحافظات، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

أهمية دور الصندوق في إنشاء المدارس وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية

وفي مستهل اجتماع اليوم، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، في إنشاء المدارس وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، وذلم الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

جهود وإنجازات الصندوق في الفترة الماضية

وأثمن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع جهود وإنجازات الصندوق في الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية.

استكمال والتوسع في المشروعات التعليمية

واستعرض المحاسب محمد سامي، مساعد الوزير لشؤون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالتصديق على الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2024-2025، والتي تضمنت جميع الإيرادات والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع في المشروعات، ودعم المكون التكنولوجي.

إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2023-2024

كما تم استعراض الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2023-2024، وما تم تنفيذه من مشروعات خلال العام الماضي، ضمن اجتماع اليوم.

استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة

وشهد اجتماع اليوم، مناقشة استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالهيكل التنظيمي لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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