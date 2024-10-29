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محافظ الجيزة يوجه بمراجعة تراخيص بعض الفنادق بطريق المنصورية - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يوجه بمراجعة تراخيص بعض الفنادق بطريق المنصورية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة تراخيص بعض الفنادق بطريق المنصورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:54 مساءً -  تواصل محافظة الجيزة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير لرفع كفاءة الخدمات وإضفاء العناصر الجمالية. 
 وأجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في هذا الإطار جولة تفقدية لمتابعة تقدم نسب تنفيذ الأعمال  في إطار ما تشهده المنطقة من تردد للأفواج السياحية والزوار على المتحف المصري الكبير للاستمتاع بذلك الصرح الأثري في إطار التشغيل التجريبي له.  

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاة وأعمال الزراعات والتشجير موجها الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال لتقدم نسب التنفيذ ورفع النواتج والمخلفات دوريًا وتغطية كابلات الكهرباء بمواقع الأعمال الجارية.
 

 

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.
 

مراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية

 كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين فيصل والهرم للوقوف علي التزامهم بالاشتراطات المحددة للتشغيل. 
 

وعاين محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعته ليصل عرضه ١٥ م ورصفه بالتربة المثبتة بديل طبقة الأسفلت والأساس، وسيتم تدعيمه ببلاط الإنترلوك وأعمدة إنارة للتسهيل على أصحاب الدواب موجها الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مع مراجعة أعمال مناسيب قواعد أعمدة الإنارة بالشارع.
 

 وتابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والتي تأتي استكمالا للمراحل السابقة بهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وفي إطار خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والطرق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري.
 

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 رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وهاني شارد نائب رئيس الجهاز للمنطقة الاستثمارية وأحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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