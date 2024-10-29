نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية «الشعب الجمهوري» بزفاف 60 شابا وفتاة من الأيتام بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، للاحتفال بزفاف وتجهيز عدد 60 شابًا و60 فتاة من المقبلين على الزواج، من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وجبريل عبد الوهاب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، وعددٍ واسع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتواجد بهذه الفعالية في إطار مبادرة مع الناس، وأن تكون هذه البداية نوة لأسرة سعيدة متماسكة.

وأضافت صاروفيم، أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما واسعا للأسرة المصرية، وقدمت العديد من المبادرات المهمة وآليات التوعية التي استهدفت الأسرة المصرية لتدعيمها، ومن هذه البرامج، برنامج مودة الذي أطلق في مارس 2019 بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، في إطار استهداف الشباب المُقبل على الزواج، ونجح البرنامج في الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال 15 مبادرة مختلفة تم إطلاقها، ووصل حاليا إلى 16 مبادرة يتم تنفيذها إلى جانب 5 ملايين شاب وفتاة مترددين على منصة مودة.

وأكدت صاروفيم أهمية توعية الشباب المقبل على الزواج بقيم الأسرة والحفاظ على التواصل الفعال والمشاركة في التربية، وبما يحقق بناء أسرى قوي، فالأسرة هي لبنة المجتمع وبقوتها يقوى البناء الداخلى له.

وثمنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الفعاليات التي تأتي لخدمة المجتمع من منطلق التشاركية في بناء الوطن والتنمية المتكاملة، وهو ما يعد جزءا مهما من دور الكيانات الحزبية والشبابية والتطوعية في المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة.

وفى كلمته رحب المهندس حازم عمر رئيس الحزب بالحضور الكريم من القيادات التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وكذلك محافظة الفيوم، ووجه التهنئة للشباب المستفيدين من هذه المبادرة، وأكد أن هذه المبادرة سينفذها الحزب في كافة المحافظات دعمًا ومساندة للأسر البسيطة.

وخلال الاحتفالية، أهدى المهندس حازم عمر درع «حزب الشعب الجمهوري» للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع.