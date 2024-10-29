أجواء غائمة وشعور بالبرودة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس في القاهرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - طقس القاهرة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق.

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، طقس القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد الأجواء في القاهرة حالة من الاعتدال في الأحوال الجوية على كافة أنحاء المحافظة.

طقس القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى طقس القاهرة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الطقس في القاهرة

ووجهت الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين بضرورة الحرص على نوعية الملابس في الفترة الحالية، ناصحة بارتداء الملابس الخريفية أو الملابس أثقل من الملابس الصيفية، ويجب أن تعطى الشعور بالدفء لعدم الإصابة بنولات البرد الشديدة والانفلونزا الموسمية، خاصة لكبار السن والأطفال.

حالة الطقس الآن في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة، تشهد اليوم الثلاثاء أجواء غائمة، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 18 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود حركة رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق منها، بسرعة 26 كم في الساعة، مما يعمل على زيادة الشعور بالأجواء الباردة.