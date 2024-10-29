استعدادا لفصل الشتاء.. بيان من مؤسسة «أمهات مصر» لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على أهمية استعداد المدارس وأولياء أمور الطلاب لفصل الشتاء وتوقعات حالة الطقس الأيام القادمة.

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة انخفاض في حالة الطقس وسقوط الأمطار مع قدوم فصل الشتاء، الأمر الذي يتطلب علي أولياء أمور الطلاب الاستعداد جيدا، من خلال ارتداء الملابس الشتوية، بالإضافة إلي الوجبات والمشروبات التي تقوي مناعة أبنائهم من البرد.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، إدارات المدارس بتغطية أي كابلات أو اسلاك قد تكون مكشوفة، وعمل صيانة بشكل عام، تحسبا لحدوث أمطار في فصل الشتاء ولحماية الطلاب.

وشددت عبير أحمد، على ضرورة قيام رؤساء الأحياء في المحافظات بعمل متابعة ومرور علي المناطق والطرق المحيطة بالمدارس، والتأكد من أن جميع الكابلات وأعمدة الإنارة مغطاه جيدا.