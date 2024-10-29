نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية زفاف وتجهيز 60 شابًا وفتاة بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:50 مساءً - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل الزفاف الجماعي، للاحتفال بزفاف وتجهيز عدد 60 شابًا و60 فتاة من المقبلين على الزواج، من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد بهذه الفعالية في إطار مبادرة مع الناس، وأن تكون هذه البداية نوة لأسرة سعيدة متماسكة.

وأضافت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما واسعا للأسرة المصرية، وقدمت العديد من المبادرات المهمة وآليات التوعية التي استهدفت الأسرة المصرية لتدعيمها، ومن هذه البرامج،برنامج مودة الذي أطلق في مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، في إطار استهداف الشباب المُقبل على الزواج، ونجح البرنامج في الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال 15 مبادرة مختلفة تم إطلاقها،ووصل حاليا إلى 16 مبادرة يتم تنفيذها إلى جانب 5 ملايين شاب وفتاة مترددين على منصة مودة.

وأكدت صاروفيم أهمية توعية الشباب المقبل على الزواج بقيم الأسرة والحفاظ على التواصل الفعال والمشاركة في التربية، وبما يحقق بناء أسرى قوي، فالأسرة هي لبنة المجتمع وبقوتها يقوى البناء الداخلى له.

وثمنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الفعاليات التي تأتي لخدمة المجتمع من منطلق التشاركية في بناء الوطن والتنمية المتكاملة، وهو ما يعد جزءا مهما من دور الكيانات الحزبية والشبابية والتطوعية فى المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة.

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