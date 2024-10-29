غضب شعبي ورد حكومي.. القصة الكاملة لطلاء أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - قررت محافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة السياحة، صيانة 21 تمثالا تاريخيا في الميادين العامة، من بينها أسود قصر النيل، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، جراء تداول صور للأسود، مطلية باللون الأسود الغامق.

القصة الكاملة لطلاء أسود قصر النيل

وانتشرت صور أسود قصر النيل، وهي مصنوعة من مادة البرونز اللامع مطليا باللون الأسود الغامق، بعد أعمال الترميمات والدهانات والصيانة، مما فجر غضبا واسعا، فيما وصفه البعض بأنه «تشويه» للتراث المصري.

غضب شعبي بسبب طلاء أسود قصر النيل

وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة، أن كل ما تم تداوله بشأن طلاء تماثيل قصر النيل باللون الأسود شائعة وعار تماما من الصحة.

وقال فتحي، في تصريحات تليفزيونية، إن إحدى النقابات نشرت معلومات غير دقيقة، والتواصل النقابي لا يتم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن الطريقة الصحيحة لتسوية هذه الأمور هي الحوار المباشر بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة..

رد حكومي على شائعة طلاء أسود قصر النيل

وأضاف أن، هذا النوع من أعمال الصيانة والتنظيف للتماثيل التاريخية، هو أمر روتيني يتم بالتنسيق مع المحافظات، وهذه ليست المرة الأولى التي تساند بها وزارة الآثار محافظة القاهرة، ولم يكن هناك أي صدأ في التماثيل كما ادعى البعض.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن المخاوف، التي أثيرت بشأن طلاء تماثيل أسود قصر النيل مبالغ فيها، وتمت أعمال الصيانة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والحفاظ على التراث، ولا يوجد أي دليل على وجود أي ضرر أو تغيير في حالة التماثيل.