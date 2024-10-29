كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير السياحة والآثار عن طلاء أسود قصر النيل: لم نستخدم مواد للتلميع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير السياحة والآثار عن طلاء أسود قصر النيل: لم نستخدم مواد للتلميع - أخبار كلمتك

وزير السياحة والآثار عن طلاء أسود قصر النيل: لم نستخدم مواد للتلميع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - قصة طلاء أسود قصر النيل.. حالة من الجدل أُثيرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قصة طلاء أسود قصر النيل، والتي أشعلت غضب العديد من المصريين.

طلاء اسود قصر النيل تشعل غضب المصريين

تناول العديد من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لــ أسود قصر النيل، بعد أعمال الترميم والدهانات، والتي أظهرت أسود قصر النيل باللون الأسود، وأطفت لونها الحقيقي «البرونز اللامع».

طلاء أسود قصر النيل

تشويه أسود قصر النيل

واعتبر المصريون، أن أعمال الصيانة والترميم التي حلت حديثًا على أسود قصر النيل، ما هي إلا تشويهًا لهم وللهوية البصرية الخاصة بالتماثيل، باعتبار أن تماثيل أسود قصر النيل آثار تاريخية.

استخدام أدوات غير مناسبة في تنظيف أسود قصر النيل

وعقب انتشار صور أسود قصر النيل على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم بعض الرواد أنه تم استخدام أدوات غير مناسبة في تنظيف أسود قصر النيل، مما أدت إلى فقد التماثيل لونها الطبيعي وتشويهها.

أول تعليف من وزير السياحة على طلاء أسود قصر النيل

ومن جانبه، علق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على الأنباء المتداولة بشأن أزمة طلاء أسود قصر النيل عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن كل الأنباء المتداولة ما هي إلا شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

طلاء أسود قصر النيل

لم يتسخدم وسائل غير مناسبة في تنظيف أسود قصر النيل

وأوضح وزير السياحة والآثار، في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتم استخدام أي من الوسائل غير المناسبة للتنظيف مثل الورنيش أو مواد التلميع في عملية صيانة وترميم تماثيل أسود قصر النيل، كما أدعى البعض.

لم يتم رصد أي ترسبات للصدأ في أسود قصر النيل

وتابع أنه لم يتم رصد أي من الترسبات للصدأ على أسود قصر النيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة والنظافة التي تجرى بشكل مستمر لتماثيل أسود قصر النيل، مما لا يستدعى إجراء عمليات تنظيف وترميم للأسدين خلال هذه الأيام.

تنظيف وصيانة تماثيل أسدين قصر النيل

وأضاف الوزير، أن إحدى النقابات نشرت على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تخاطب المجلس الأعلى للآثار، بشأن المساعدة في تنظيف وصيانة تماثيل أسدين قصر النيل، في حين أن حالة التماثيل جديدة وليس هناك أي صدأ أو مما شابه، كما ادعى البعض.

تماثيل أسود قصر النيل

وأشار وزير السياحة، إلى أن ما تم في تماثيل أسود قصر النيل، هو ما تم في الأعوام السابقة، ولم يتغير اللون، ولا يوجد أي دهان أو وضع «ورنيش أسود» كما زعم البعض، ولا يوجد ما يدعوا لإبداء القلق، موضحًا أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه على منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً
ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بقصر النيل

أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل

الإنقاذ النهري يواصل البحث عن آخر ضحايا مركب قصر النيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق