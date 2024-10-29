أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - أشعل طلاء أسود قصر النيل، باللون الأسود، الجدل بين المهتمين بالتراث ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض الجهات المسؤولة بالإهمال والتسبب في تشويه هذه القطع الفنية.

أسود قصر النيل

وأصبحت صور أسود قصر النيل التاريخية، حديث الساعة، وذلك بعدما تم تداول أنباء تفيد بظهور أسود النيل المصنوعة من مادة البرونز اللامع مطليا باللون الأسود الغامق، عقب أعمال الترميمات والدهانات والصيانات، وهو ما اعتبره البعض تشويه للتراث المصري.

تعليق وزارة السياحة على طلاء أسود قصر النيل

وهذا ما دفع وزارة السياحة والآثار، للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلاء تماثيل أسود كوبري قصر النيل باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها حاليا.

وبدوره أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن كل ما يتم تداوله بشأن طلاء تماثيل قصر النيل باللون الأسود مجرد شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة.

أوضح فتحي خلال تصريحاته التليفزيونية أن إحدى النقابات قامت بنشر معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه رفض التعليق حينها، معللا أن التواصل النقابي لا يتم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن الطريقة الصحيحة لتسوية مثل هذه الأمور هي من خلال الحوار المباشر بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة لأن تلك النقابة تتبعه.

أشار الوزير إلى أن هذا النوع من أعمال الصيانة والتنظيف للتماثيل التاريخية هو أمر روتيني يتم بالتنسيق مع المحافظات، وأن ما حدث ليس حالة استثنائية، فهذه ليست المرة الأولى التي تساند بها وزارة الآثار محافظة القاهرة، ولم يكن هناك أي صدأ في التماثيل كما ادعى البعض.

واستكمل: المخاوف التي أثيرت بشأن التماثيل هي مبالغ فيها، و أعمال الصيانة تمت وفقًا لأعلى المعايير الفنية والحفاظ على التراث وذلك وفقًا للفنانين الذين قاموا بأعمال التنظيف، ولا يوجد أي دليل على وجود أي ضرر أو تغيير في حالة التماثيل.