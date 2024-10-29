كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - أشعل طلاء أسود قصر النيل، باللون الأسود، الجدل بين المهتمين بالتراث ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض الجهات المسؤولة بالإهمال والتسبب في تشويه هذه القطع الفنية.

أسود قصر النيل

وأصبحت صور أسود قصر النيل التاريخية، حديث الساعة، وذلك بعدما تم تداول أنباء تفيد بظهور أسود النيل المصنوعة من مادة البرونز اللامع مطليا باللون الأسود الغامق، عقب أعمال الترميمات والدهانات والصيانات، وهو ما اعتبره البعض تشويه للتراث المصري.

تعليق وزارة السياحة على طلاء أسود قصر النيل

وهذا ما دفع وزارة السياحة والآثار، للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلاء تماثيل أسود كوبري قصر النيل باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها حاليا.

أزمة أسود كوبري قصر النيل

وبدوره أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن كل ما يتم تداوله بشأن طلاء تماثيل قصر النيل باللون الأسود مجرد شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة.

أوضح فتحي خلال تصريحاته التليفزيونية أن إحدى النقابات قامت بنشر معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه رفض التعليق حينها، معللا أن التواصل النقابي لا يتم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن الطريقة الصحيحة لتسوية مثل هذه الأمور هي من خلال الحوار المباشر بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة لأن تلك النقابة تتبعه.

أزمة أسود كوبري قصر النيل

أشار الوزير إلى أن هذا النوع من أعمال الصيانة والتنظيف للتماثيل التاريخية هو أمر روتيني يتم بالتنسيق مع المحافظات، وأن ما حدث ليس حالة استثنائية، فهذه ليست المرة الأولى التي تساند بها وزارة الآثار محافظة القاهرة، ولم يكن هناك أي صدأ في التماثيل كما ادعى البعض.

واستكمل: المخاوف التي أثيرت بشأن التماثيل هي مبالغ فيها، و أعمال الصيانة تمت وفقًا لأعلى المعايير الفنية والحفاظ على التراث وذلك وفقًا للفنانين الذين قاموا بأعمال التنظيف، ولا يوجد أي دليل على وجود أي ضرر أو تغيير في حالة التماثيل.

اقرأ أيضاً
مدفون قرب الأهرامات.. تفاصيل اكتشاف فرع جاف من نهر النيل

اكتشاف فرع جاف من نهر النيل بجوار الأهرامات.. مفاجأة غير متوقعة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق