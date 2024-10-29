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بعد طلاء "أسود قصر النيل"، تحرك عاجل من محافظة القاهرة - أخبار كلمتك

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بعد طلاء "أسود قصر النيل"، تحرك عاجل من محافظة القاهرة - أخبار كلمتك

بعد طلاء "أسود قصر النيل"، تحرك عاجل من محافظة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:45 مساءً -  أكد مصدر مسئول بمحافظ القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمسئولين عن ترميم أسود قصر النيل، نظرا لطلائها باللون الأسود.

 

أسود قصر النيل

 وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ “كلمتك”: إن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أمر بالتنسيق مع نقابة التشكيليين ووزارة الآثار، وذلك لترميم أسود قصر النيل وإعادة الباتينا اللونية للتماثيل.

نقابة التشكيليين تعرب عن تخوفها من صيانة تماثيل "أسود قصر النيل" بالرولة

تشمل أسود قصر النيل، محافظة القاهرة تبدأ صيانة 21 تمثالا أثريا

يأتى ذلك فى إطار تعاون محافظة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار فى حملة من شأنها تنظيف وصيانة لـ ٢١ تمثالا أثريا موجود بعدد من الميادين العامة بالعاصمة.

 

تماثيل أسود قصر النيل ومحمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول

 تشمل هذه التماثيل: أسود قصر النيل، ومحمد فريد، ومصطفى كامل، وسعد زغلول.

وتأتى تلك هذه الحملة في إطار الحرص على اظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين القاهرة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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