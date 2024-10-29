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إعلان تشكيل لجنة القيم بالشيوخ بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

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إعلان تشكيل لجنة القيم بالشيوخ بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

إعلان تشكيل لجنة القيم بالشيوخ بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

ويترأس اللجنة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية كل من:

عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس

أيمن محمد حامد الشريف

نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

محمد إسماعيل محمد منظور

إيريني ثابت جورج شرقاوي

أحمد جلال أبو الدهب

هالة كمال عبد الجابر

راجية سعد عبد الحميد محمد

محمد علي عبد الفضيل قنديل

ريهام مجدي محمد عفيفي

أحمد محسن مبارك سليم

عبد المنعم سعيد علي عبد العال

مصطفى قدري مصطفى الشريف

أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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