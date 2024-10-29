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حالة الطقس الآن في مصر.. أجواء بادرة على البلاد والأرصاد تحذر المواطنين - أخبار كلمتك

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حالة الطقس الآن في مصر.. أجواء بادرة على البلاد والأرصاد تحذر المواطنين - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر.. أجواء بادرة على البلاد والأرصاد تحذر المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - حالة الطقس الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن في مصر، لافتة إلى برودة الأجواء على كافة المحافظات، حيث تصل العظمى إلى 26 درجة.

الطقس الآن

يسود الآن طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس

حالة الطقس الآن في مصر

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس السائدة الآن في مصر، بسبب نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، والتي تزيد من الإحساس بالبرودة وأجواء الشتوية.

الطقس

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة الحرص على نوعية الملابس في الفترة الحالية، ناصحة بارتداء الملابس الخريفية أو الملابس أثقل من الملابس الصيفية، ويجب أن تعطى الشعور بالدفء لعدم الإصابة بنولات البرد الشديدة والانفلونزا الموسمية، خاصة لكبار السن والأطفال.

الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، أوضحتها الأرصاد وفقًا لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الآن في محافظات مصر

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في القاهرة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

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أهم الأخبار

درجات الحرارة الآن في محافظات مصر
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 28 16
بنها 27 17
دمنهور 27 18
وادي النطرون 27 18
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 27 17
الزقازيق 28 17
شبين الكوم 27 16
طنطا 27 17
دمياط 26 21
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 28 16
السويس 29 18
العريش 25 16
رفح 25 15
رأس سدر 30 17
نخل 26 10
كاترين 24 08
الطور 27 17
طابا 25 16
شرم الشيخ 31 23
الإسكندرية 25 19
العلمين 26 19
مطروح 24 20
السلوم 24 19
سيوة 26 15
رأس غارب 32 22
الغردقة 32 21
سفاجا 32 21
مرسى علم 31 22
شلاتين 31 21
حلايب 30 21
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 28 16
بني سويف 28 16
المنيا 28 15
أسيوط 29 14
سوهاج 31 15
قنا 33 15
الأقصر 34 16
أسوان 34 17
الوادي الجديد 31 16
أبو سمبل 32 16
باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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