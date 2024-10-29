حالة الطقس الآن في مصر.. أجواء بادرة على البلاد والأرصاد تحذر المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - حالة الطقس الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن في مصر، لافتة إلى برودة الأجواء على كافة المحافظات، حيث تصل العظمى إلى 26 درجة.

الطقس الآن

يسود الآن طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الآن في مصر

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس السائدة الآن في مصر، بسبب نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، والتي تزيد من الإحساس بالبرودة وأجواء الشتوية.

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة الحرص على نوعية الملابس في الفترة الحالية، ناصحة بارتداء الملابس الخريفية أو الملابس أثقل من الملابس الصيفية، ويجب أن تعطى الشعور بالدفء لعدم الإصابة بنولات البرد الشديدة والانفلونزا الموسمية، خاصة لكبار السن والأطفال.

الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، أوضحتها الأرصاد وفقًا لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الآن في محافظات مصر

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