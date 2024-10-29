آداب كفر الشيخ تستعد لإقامة مؤتمر «العلوم الإنسانية وبناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - تواصل كلية الآداب جامعة كفرالشيخ استعداداتها لإقامة المؤتمر العلمي الدولي الثاني، الذى سيعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل 2024م بعنوان " العلوم الإنسانية و بناء الإنسان في ضوء الجمهورية الجديدة" تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، واشراف الدكتور حسام المسيرى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

وقال الدكتور وليد البحيرى، رئيس المؤتمر ان هذا الحدث يمثل إضافة قوية وخطوة جديدة على مسار التنمية، كما أنه فى إطار دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية و بناء الإنسان كونه هو المستقبل، وهو الثروة الحقيقية لأي شعب، وأن الجمهورية الجديدة التي تجمع بين العلم والعمل هي الحلم والأمل والمستقبل القريب.

وأوضح البحيرى أهمية هذا الملتقى الدولى الذى يتطلع إلى إبراز دور العلوم الإنسانية وبناء الإنسان في ضوء مفاهيم الجمهورية الجديدة، وسط المتغيرات الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

وأضاف البحيرى أن أهداف هذا المؤتمر تأتى فى إطار تعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة و إرساء دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان.

فضلا عن العمل على إتاحة الفرصة للأكاديميين والباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات ونتائج البحوث في شتى جوانب العلوم الإنسانية.

ويذكر ان المؤتمر سوف يناقش خلال جلساته العلمية 7 محاور رئيسية تتضمن الأتى:

المحور الأول: دور الدراسات اللغوية والأدبية في بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة

- الترجمة " قضايا وإشكاليات" ودورها في بناء الإنسان.

- أهمية البحث في العلوم الإنسانية من خلال الترجمة والتعريب.

- اللغة والأدب والرقمنة من مظاهر تطور العلوم الإنسانية.

- توضيح دور الخطاب النقدي والبلاغي في الدراسات اللغوية.

- التنوع الأدبي واللغوي في ثقافة شعوب العالم.

المحور الثاني: أهمية الإعلام في بناء الإنسان ومواجهة التحديات المعاصرة

- الإعلام وبناء الإنسان المعاصر.

- مستقبل التسويق الإلكتروني وعلاقته بالتحول الرقمي.

- الإعلام التقليدي والإعلام البديل ودورهما في بناء الإنسان.

- الوعي الرقمي ودوره في تعزيز المواطنة الرقمية.

- دور الإعلام في إحداث التغير الاجتماعي والثقافي.

- وسائل الاعلام الجديدة والسلوك البشري.

المحور الثالث: الاثار والفنون والتكنولوجيا ودورهم في بناء الإنسان.

- أثر العمران والفن المعماري في التراث العربي والإسلامي على بناء الإنسان.

- دور أعمال النشر والتوثيق العلمي للمواقع الأثرية.

- العلوم المساعدة و بناء الإنسان في العصر الحديث.

- الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز وحماية التراث

- ثقافة الحريات في العمارة والفنون البصرية والتشكيلية.

- أهمية دور الفنون التطبيقية في إحياء الحرف والصناعات التراثية.

المحور الرابع: دور الدراسات التاريخية في بناء الإنسان وسط التغيرات الإقليمية والدولية

- الأبعاد التاريخية وبناء الإنسان على مر العصور.

- هوية التراث الحضاري والتحديات المعاصرة.

- الدراسات التاريخية في الوطن العربي عبر العصور.

المحور الخامس: بناء الإنسان المعاصر من خلال مؤسسات المعلومات في عصر الجمهورية الجديدة

- استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات والمعلومات.

- دور مؤسسات المعلومات في بناء الإنسان.

- البيانات المفتوحة و العلوم المفتوحة.

- بناء الإنسان من خلال رؤية 2030م.

المحور السادس: أهمية الدراسات النفسية والفلسفية والاجتماعية في بناء الإنسان في عصر الجمهورية الجديدة

- بناء الإنسان في مفهوم العلوم الاجتماعية

- الخطاب الديني وحل مشكلات المجتمع المعاصر.

- مستقبل علم الاجتماع في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.

- الذكاء الإصطناعي والمهن المستقبلية.

- دور الدراسات الفلسفية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.

- إشكاليات القياس النفسي والطرق الحديثة في تناول القضايا البحثية.

- علم النفس وبناء الإنسان عصرالجمهورية الجديدة.

المحور السابع: دور الدراسات البيئية والجغرافية في بناء الإنسان في عصر الجمهورية الجديدة.

- بناء الإنسان في ضوء الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

- علم المساحة والخرائط في الجمهورية الجديدة.

- دور الدراسات الجغرافية في بناء الإنسان في الحاضر والمستقبل

- أهمية الدراسات البيئية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.

قواعد قبول الورقة البحثية:

- يشترط في البحوث المقدمة للمؤتمر أن تتوافر فيها المعايير العلمية المتعارف عليها.

- أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بأحد محاور المؤتمر.

- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو فعاليات سابقة.

- يكتب الملخص باللغتين( العربية والإنجليزية) فيما لا يزيد عن 300 كلمة.

- لا تزيد البحوث المقدمة عن 30 صفحة.

- الخط المستخدم Simplified Arabic وحجم الخط 14 غير بارز، والهوامش حجم الخط 12 أما العناوين الرئيسة فتكون بالخط نفسه بحجم16 Bold والعناوين الفرعية بحجم 14 Bold.أما البحوث المكتوبة باللغة الأجنبية فيكون بخط ( Times New Roman).

- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي الدولي.

وقد أعلنت إدارة المؤتمر أن افتتاح فعاليات المؤتمر سوف تقام في بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ واستكمال الجلسات العلمية بمدينة الغردقة

للتواصل والاستفسارات:

* تُرسل الأبحاث على البريد الإلكتروني: [email protected]

* الاستفسارات تُرسل إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

* موبيل: 01000557467

مواعيد هامة:

• أخر موعد لإرسال الملخص وتسجيل المشاركة في المؤتمر 25 أكتوبر 2024م.

• إعلام المشاركين بقبول الأبحاث المقدمة 10 نوفمبر 2024م.

• أخر ميعاد لإرسال البحوث كاملة 25 نوفمبر 2024م.

اللجنة العلمية

الدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل الكلية ورئيس اللجنة العلمية

اللجنة المنظمة

الدكتور حسام المسيرى ( مقرر المؤتمر)

الدكتور محمد احمد راضي أبو عرب - الدكتور هشام علي أبو النجاه