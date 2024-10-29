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أول تعليق من الآثار على عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل - أخبار كلمتك

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أول تعليق من الآثار على عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل - أخبار كلمتك

أول تعليق من الآثار على عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن عمليات تنظيف تمثال أسود كوبري قصر النيل تضمنت إزالة الأتربة وغازات التلوث فقط، كما تم وضع طبقة رقيقة شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية.
 

عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل 

 وأضاف وزير السياحة والآثار في تصريحات إعلامية، أن عمليات تنظيف أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بخبرات المجلس الأعلى للآثار في مجال الترميم.
 

استخدام مواد لامعة لتنظيف أسود كوبري قصر النيل 

 وأشار إلى أن عملية تنظيف وصيانة تماثيل كوبري قصر النيل لم يتم فيها استعمال ورنيش أو مواد لامعة أدت إلى تغيير لونها كما أشيع، مشيرا إلى أن عمليات التنظيف لم تشمل إزالة أي ترسبات لنواتج الصدأ، وذلك بسبب خضوع التماثيل لعمليات تنظيف دورية.


وأوضح  شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن ما أثير عن تشويه أسود قصر النيل شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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