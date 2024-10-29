أول تعليق من الآثار على عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن عمليات تنظيف تمثال أسود كوبري قصر النيل تضمنت إزالة الأتربة وغازات التلوث فقط، كما تم وضع طبقة رقيقة شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية.



عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل

وأضاف وزير السياحة والآثار في تصريحات إعلامية، أن عمليات تنظيف أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ورغبتها في الاستعانة بخبرات المجلس الأعلى للآثار في مجال الترميم.



استخدام مواد لامعة لتنظيف أسود كوبري قصر النيل

وأشار إلى أن عملية تنظيف وصيانة تماثيل كوبري قصر النيل لم يتم فيها استعمال ورنيش أو مواد لامعة أدت إلى تغيير لونها كما أشيع، مشيرا إلى أن عمليات التنظيف لم تشمل إزالة أي ترسبات لنواتج الصدأ، وذلك بسبب خضوع التماثيل لعمليات تنظيف دورية.



وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن ما أثير عن تشويه أسود قصر النيل شائعات لا أساس لها من الصحة.

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