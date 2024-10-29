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الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

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الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:09 مساءً -  أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل شاغرة للشباب في سلسلة مطاعم Segafredo Cafe، وذلك في إطار جهوده المستمرة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تفاصيل الوظائف الجديدة بمحافظة الجيزة

وتتضمن الوظائف الشاغرة العديد من التخصصات، منها:

سوبر فايزر براند كوفي: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال.

عضو فريق: لا يشترط وجود خبرة سابقة.

باريستا: يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنة.

مساعدي شيفات: يشترط وجود خبرة سابقة.

 

المميزات التي تقدمها الشركة 

وتوفر الشركة راتب مجزٍ يتم صرف جزء منه كل أسبوعين، وأجازات أسبوعية للاستمتاع بوقت فراغ كافٍ، وتأمينات اجتماعية وطبية لتوفير الحماية للموظفين، كما يتم توفير وسائل مواصلات في بعض الفروع مثل مطار سفنكس، وتوفير سكن في فرع مطار برج العرب.
 

شروط التقديم

السن: لا يشترط حد أدنى للسن، ولكن يفضل وجود خبرة سابقة في المجال.
 

المؤهلات: لا يشترط مؤهل معين، ولكن يفضل وجود خبرة في المجال.
 

اللغات: يجب إجادة اللغة العربية، وإجادة اللغة الإنجليزية تعد ميزة إضافية.
 

طريقة التقديم

على الراغبين في التقديم التوجه إلى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وللاستفسار: يمكن التواصل على الأرقام التالية: 35720825 - 35711198

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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