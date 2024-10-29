الصحة: إنقاذ مريض كازاخستاني من أسياخ حديدية بصدره بمستشفى العلمين النموذجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي في إنقاذ حياة مريض كازاخستاني الجنسية بعد تعرضه لحادث سقوط واختراق أسياخ حديدية ممتدة من داخل الصدر إلى الرقبة والفكين، نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

رفع الأسياخ الحديدية من جسم المريض

وأوضحت وزارة الصحة أن المريض دخل العمليات بصورة عاجلة، وتمكن الفريق الطبي المكون من (استشاري جراحة قلب وصدر واستشاري جراحة أوعية دموية واستشاري جراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة) من رفع الأسياخ الحديدية من جسم المريض.

وأعلنت أن المريض الآن محجوز في العناية المركزة، وتتم متابعته من قبل استشاريين العناية المركزة، ويتم تجهيزه لإجراء جراحة لإصلاح كسر الفك وكسر الترقوة بواسطة استشاري جراحة الوجه والفكين واستشاري العظام.

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