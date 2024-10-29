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وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان آليات التعاون المُشترك - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان آليات التعاون المُشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان آليات التعاون المُشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث دعم آليات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، أشار وزير التعليم العالي إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وبخاصة التي تمثلت في العديد من المشروعات الناجحة في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتبادل الطلابي.

وناقش الوزير مع السفير الكازاخستاني تجديد اتفاق التعاون بين البلدين، ووضع اتفاق إطاري للأعوام (2025 - 2030)، وتوسيع المجالات العلمية المُتضمنة في الاتفاق، وفتح آفاق جديدة للشراكة في التخصصات العلمية الحديثة.

وبحث الجانبان التعاون المُشترك في مجالات (التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي، والتاريخ، والآثار، والطاقة)، فضلًا عن التباحث حول تحديات قضايا تغير المُناخ وسُبل التكيف معها.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في علوم الفضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام بالاشتراك مع وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمؤسسات الكازاخستانية المُناظرة.

كما تم اقتراح تنظيم لقاء افتراضي يجمع الجامعات المصرية والكازاخستانية، لمُناقشة سُبل التعاون الممكنة بين الطرفين.

ومن جانبه، أكد السفير الكازاخستاني اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وخاصة جامعة نور مبارك وجامعة الفارابي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز التعاون المُشترك مع مصر، مُثمنًا كافة الجهود التي بذلتها مصر خلال المرحلة الماضية لتطوير منظومة التعليم العالي.

وقدم الدعوة للوزير لزيارة كازاخستان والاطلاع على الجامعات الكازاخستانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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