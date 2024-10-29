كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بالأرقام، تعرف على الزيادة السكانية في مصر خلال 13 سنة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالأرقام، تعرف على الزيادة السكانية في مصر خلال 13 سنة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على الزيادة السكانية في مصر خلال 13 سنة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (زيادة أعداد السكان في مصر).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من مختلف التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تخفيض مُعدل البطالة إلى أدنى مستوياته، وذلك في حدود الـ 6.5%، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة من عام 2011 حتى الوقت الحالي، قائلًا: نستهدف توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب تتناسب مع مُستجدات ومُتطلبات العصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق