بالأرقام، تعرف على الزيادة السكانية في مصر خلال 13 سنة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (زيادة أعداد السكان في مصر).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من مختلف التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تخفيض مُعدل البطالة إلى أدنى مستوياته، وذلك في حدود الـ 6.5%، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة من عام 2011 حتى الوقت الحالي، قائلًا: نستهدف توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب تتناسب مع مُستجدات ومُتطلبات العصر.

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