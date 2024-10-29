وزيرة التضامن تتوجه إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الذي يجري في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث في فعاليات الجلسة الحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار المؤسسة الزوجية انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي.

وتشهد زيارة الدكتورة مايا مرسي إلى العاصمة القطرية الدوحة عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من السادة الوزراء والمسئولين المشاركين في فعاليات المؤتمر.

ويسعى المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية تجمع في إطارها صانعو السياسات، والأكاديميون، والخبراء، وأصحاب المصلحة لمناقشة أحدث الدراسات القائمة على الأدلة وتبادل الأفكار بشأنها، وذلك للخروج بفهم عميق حول تأثير الاتجاهات الكبرى، مثل التغيرات التكنولوجية والديموغرافية والمناخية والهجرة الدولية، على بنية الأسرة.

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