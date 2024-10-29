جهود مصر لمساعدة لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (جهود مصرية حثيثة منذ بدء العدوان على لبنان).

مساعدات مصر إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن وصول شحنة المساعدات المصرية الثالثة إلى لبنان منذ اندلاع الأزمة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان حتى الآن إعادة 883 مواطنًا من خلال رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

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