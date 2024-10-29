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جهود مصر لمساعدة لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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جهود مصر لمساعدة لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

جهود مصر لمساعدة لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (جهود مصرية حثيثة منذ بدء العدوان على لبنان).

مساعدات مصر إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن وصول شحنة المساعدات المصرية الثالثة إلى لبنان منذ اندلاع الأزمة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان حتى الآن  إعادة 883 مواطنًا من خلال رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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