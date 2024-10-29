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برلماني في طلب إحاطة بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي: تعدٍ على تراث الأمة المصرية - أخبار كلمتك

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برلماني في طلب إحاطة بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي: تعدٍ على تراث الأمة المصرية - أخبار كلمتك

برلماني في طلب إحاطة بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي: تعدٍ على تراث الأمة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - تقدم النائب أحمد بلال البرلسي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب الإحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التعدي علي تراث الأمة المصرية.

وقال "بلال"، أنه على مدار عامين أو يزيد، تعالت أصوات المصريين معترضة وناقدة ورافضة لهدم جزء أصيل من تاريخ أمتهم ومن تراثهم وحضارتهم، إلا أن هذه الصرخات لم تجد صدى لا عند الحكومة السابقة ولا الحالية، حيث تسابقت معاول الهدم في مقابر الإمام الشافعي، وكأن ثمة جائزة لمن يهدم أكبر جزء من تاريخ الأمة المصرية.

على مدار عامين أو يزيد لم يعلق مسؤول حكومي واحد على كل حالة الغضب التي أبداها المصريون. ولم يتحرك مسؤول واحد لطمأنة الشعب المصري بأن هذه الحملة ستتوقف، ولم يعلن مسؤول واحد مسؤوليته عن هذه الجريمة، وكأن الحكومة تحكم شعبا آخر، أو أن الشعب المصري ليس صاحب السيادة في هذا الوطن.

أضاف "بلال"، لم تكتفي الحكومة بالتعامل البيروقراطي مع الأمر والذي يعكس مدى عدم وعي حقيقي بالهوية الوطنية بل زاد الطين بلة قرار السيد وزير الإسكان رقم 1045 لسنة 2024 بحذف 10 مدافن من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز من بينها أحد أهم رموز مصر الوطنية وشاعر السيف والقلم محمود سامي البارودي، في ضوء أخضر آخر لمقاول الهدم وكأن الشعب المصري مطلوبا منه رفع "الراية البيضاء" أمام هذا التعنت.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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