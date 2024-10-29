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معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:15 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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