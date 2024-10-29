نيابة عن السيسي، تفاصيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بمشاركة مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:15 صباحاً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد.

ويشهد المُؤتمر المقام في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية حضور قادة عدد من دول العالم ويستقطب أكثر من ٥ آلاف مُشارك و٥٠٠ مُتحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار.

ويتناول عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية وغيرها من الشواغل العالمية.

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