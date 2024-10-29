كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

نيابة عن السيسي، تفاصيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بمشاركة مدبولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نيابة عن السيسي، تفاصيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بمشاركة مدبولي - أخبار كلمتك

نيابة عن السيسي، تفاصيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بمشاركة مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:15 صباحاً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام  في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد.

ويشهد المُؤتمر المقام في  العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية حضور قادة عدد من دول العالم ويستقطب أكثر من ٥ آلاف مُشارك و٥٠٠ مُتحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار.

ويتناول عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية وغيرها من الشواغل العالمية.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق