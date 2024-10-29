حزب الاتحاد: مصر تتبنى الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، عكست موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، تضمن إدانة واضحة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لبنان.

وأضاف في بيان له، أن تصريحات الرئيس رسالة لدول الاتحاد الأوروبي جميعا، بضرورة التدخل وإدانة الاحتلال ووقف ممارساته الإجرامية بالقطاع، لا سيما في ظل ما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الدولي.

وأوضح أن التحركات التي تقوم بها مصر من خلال مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الرئاسة ومجلس النواب، تعكس الدور الكبير الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على كل من غزة ولبنان، لافتا إلى أن اتساق الموقف المصري يعبر عن موقف القاهرة التاريخي وغير المتحول تجاه ما يدور في المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس يواصل تحركاته الحثيثة على المستوى السياسي والدبلوماسي، من خلال لقاءاته مع قادة المنطقة، والتي يؤكد خلالها موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تتبنى 3 حقوق للأشقاء الفلسطينيين في مقدمتها وقف فوري لإطلاق النار، ثم ادخال المساعدات الإنسانية لغزة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل عادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية عبر عنها الرئيس السيسي خلال جميع لقاءاته وآخرها في أثناء لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ثم لقائه أمس برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي والاتصال الذي جمعه برئيس وزراء هولندا، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يتعلق بلبنان حيث تمتلك مصر رؤية واحدة أساسها وقف إطلاق النار.